競標東芝晶片業務 郭董已出價
2017-02-08
〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本《產經新聞》報導，鴻海有意收購東芝快閃記憶體事業的股權，已確定向東芝初步報價，但詳細金額尚無法得知；另外，有消息指出，鴻海原本要與夏普共同出資，但夏普因資金問題未參與。
《日經新聞》報導，東芝旗下快閃記憶體事業部份股權招標，在上週五截止，最終由南韓SK海力士、美國美光科技（Micron）、威騰電子（WD）及私募基金貝恩資本（Bain Capital）等共5家公司參與競標。
日本晶片及半導體大廠東芝，由於美國的核電事業面臨數十億美元的資產減記，日前宣布在今年3月底前，分拆旗下快閃記憶體事業；報導指出，東芝將出售新公司不到20%的股權，籌募2千至3千億日圓的資金（約27億美元），以強化公司財務體質。
先前表態想出資的10家公司，則可能考慮其他投資目標，未參與投標，相機大廠佳能（Canon）、日本的半導體廠商東京威力科創則表示，「若與東芝有資金關係，與其他半導體公司的談判將變得困難」，因此放棄提案。根據《產經新聞》、《每日新聞》，東芝將在本月份個別與競標各公司進行談判，預計在3月底完成所有交易手續。
報導引述鴻海內部消息指出，原先鴻海要跟夏普共同出資，但因資金問題夏普並未參與。威騰電子為東芝在日本三重縣四日市工廠共同生產記憶體的合作夥伴，鴻海則在去年併購了日本夏普，正急於推進在不同領域的事業項目。
《日經新聞》報導，東芝出售股權不到20%，的確引來不滿聲浪，但根據東芝高層表示，由於東芝急需募集重整資金，最終交易沒有猶豫時間，「等待反壟斷機關的審查實在不符合現況」。
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