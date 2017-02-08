美元指數重返100 亞幣多貶值

2017-02-08

〔記者盧冠誠／台北報導〕「雞」情暫歇！美元指數重返100大關，新台幣匯率昨自20個月高點滑落，開低走低並呈現重挫格局，貶破31元大關。

新台幣終場以31.048元兌1美元作收，重貶1.05角，終結連續3個交易日升值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為14.42億美元。

「今年好刺『雞』！」外匯交易員說，雞年才短短4個交易日，新台幣先是連3升，累計大漲4.17角，波段升幅達1.35％，昨日又反轉走貶逾1角，波動相當劇烈。

外匯交易員表示，雖然外資昨買超台股逾32億元，但趁著國際美元反彈，外商銀行反手回補美元，成為新台幣貶值主因，若沒出口商順勢拋匯，貶幅還會更大。

對於近期外資股市操作，與匯市進出分歧，財經官員坦言，先前匯入的資金確實未完全投入股市，有些跑去買債券，未來會持續關注其動態。

美元反彈，不只新台幣，日前勁揚的主要亞洲貨幣也出現回檔，昨以韓元狂瀉0.56％最高，星幣挫跌0.5％次之，新台幣貶值0.34％維持動態穩定，人民幣及馬幣則各有0.25％以上貶幅。

而今年以來主要亞幣中，以韓元、日圓、新台幣等東北亞貨幣表現最為強勢，短短1個月多，對美元升幅已分別達5.54％、4.43％、3.96％。外匯交易員指出，新台幣昨日重貶，市場多以漲多回檔視之，預料短線仍將反覆測試31元大關，且就台灣最近公布的經濟數據來看，景氣基本面的復甦，亦可望帶給匯價一定程度的支撐。