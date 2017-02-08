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〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」

2017-02-08

開春以來，台幣大幅升值，頗有經濟未見強力復甦訊號，匯率卻先行的味道。台灣經濟疲弱不振，去年才有勉強超過1％的經濟成長，今年則拚2％，由「保一」邁向「保二」，按理說幣值很難強力升值，但是在川普政府眼中，台灣也是操控匯率的國家，所以央行即使想要干預，下手也有難度。

台幣強升，意味熱錢流入，而1月份外資匯入逾20億美元，這可能是股市強勢的原因。然而，台幣大幅升值將造成台股主力的電子股嚴重匯損，恐將影響股價表現。因此，台股目前走的是資金行情，基本面能否隨經濟復甦而改善，要等財報出爐才見分曉，這時間差，正好讓湧入的外資與回流的內資有大炒特炒的空間。

今年行情的特色明顯是補漲，會漲的股票跟基本面未必有關，大部分是這幾年無人聞問，被嚴重看衰，外資連碰都不想碰的衰股。這些股票交易量急凍，每天就是要死不活的盤整，幾乎成為股市植物人，感覺好像一拔掉維生設備就會掛掉。

最明顯的就是大同，那是標準的「植物人」股，基本面幾乎沒有好消息，卻突然漲了一、兩倍。更奇怪的是，外資也加入買方，不知是何方神聖所為，也不知所為何來？反正只要砸錢下去買，股價就會上漲，已經是市場的王道。那麼接下來，哪些股票可能被主力相中，成為「大同一」、「大同二」、「大同X」？猜中，就恭喜您了。

（多哥）

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