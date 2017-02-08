川普若課邊境稅 積架每台要漲1.7萬美元

2017-02-08

〔編譯王惠慧／綜合報導〕車市研究機構波姆顧問公司（Baum & Associates）試算報告顯示，若川普對進口車課徵邊境稅，印度塔塔汽車旗下仰賴進口的Jaguar Land Rover（JLR）每輛車須提高售價1.7萬美元，以彌補成本；相對而言，在美國國內生產的福特汽車每輛車僅需漲282美元。

波姆顧問研究人員估計，大多數的汽車製造商都必須將汽車售價提高數千美元，以彌補邊境調整稅帶來的高成本。JLR由於所有車輛皆為進口，售價恐必須提高1.7萬美元；福特汽車則是國內製造大廠，因此只需調整最少售價282美元，第2少的則是通用汽車，調整價格約995美元。

波姆顧問分析師波姆（Alan Baum）指出，此一試算的目的，主要是為了顯示川普的邊境稅政策將對汽車業帶來多大衝擊，以及比較各車廠間的相對影響，實際上車商應不會選擇漲價超過幾千美元，可能必須吸收部分稅收負擔。

該報告計算成品車以及部分汽車零組件的進口，報告指出，川普提倡的邊境稅可能會促使美國汽車製造商提高在美國的零件採購及生產，海外汽車製造商如富士重工旗下Subaru、三菱汽車、馬自達、現代及Kia汽車，也可能考慮擴大在美業務或產能。

報告指出，純進口商如JLR、Volvo等汽車製造商，若想要保持競爭力，必須增加在美國採購零件或考慮在美國設廠，否則邊境稅將消耗所有他們在美國創造的營收；Volvo的確已經朝向這方向發展，計畫在2018年年底於南卡羅萊納州新工廠組裝Volvo S60車款。

密西根獨立製造業經濟學家魯利亞（Dan Luria）指出，按目前研擬的邊境稅來看，預估將使美國製造的車輛增加100萬台，汽車裝配廠及零組件工廠則增加逾5萬個就業機會。