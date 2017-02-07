台紙派系大鬥法 警方澄清未介入

2017-02-07

〔記者李靚慧、王涵平／綜合報導〕台紙董總兩派昨動作持續，除了4名董事聯名登報，總經理余美玲更一早召開記者會對董事長簡鴻文提出指控，不過，簡鴻文昨日已赴投保中心，針對有人意圖影響台紙股價，向投保中心「報備」。

余美玲昨稱簡鴻文在2月3日帶領兩名員警前往新營總部，要求員工交出公司大小章，質疑警方介入經營權糾紛；新營警分局太宮派出所長陳俊宏表示，當天簡鴻文至派出所指稱欲前往新營總部恐有糾紛，因此派員陪同前往，但發現是公司經營權問題，立即表明不介入。

受到公司內訌影響，台紙昨一開盤就重挫近6%，股價最低達到12.1元，尾盤以下跌0.5元收盤，跌幅近5%，卻再度爆出11760張的「天量」。

過去台紙的成交量極少，每日約僅有百張上下，但在1月19日台紙公告將召開股東臨時會後，台紙即出現一波漲勢，股價由11.3元起漲，農曆年封關日更爆出1.76萬張的巨量，盤中股價最高達到14.7元。

但在農曆年開紅盤後，從今年初就緩步加碼的外資，彷彿「預知」近日兩派交鋒的戲碼，連續3個交易日提前大賣近600張，股價也一路走低，昨日外資卻反手回補185張。

簡鴻文昨指出，他至投資人保護中心「報備」，主要是認為有人以假設性的預期，意圖影響股價，對投資人並不公平。