蘇純興：今年新車銷量43萬輛

2017-02-07

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）總經理蘇純興表示，國際情勢仍混沌不明，台灣經濟成長率仍在低檔盤旋，且政府對汽車汰舊換新貨物稅補貼的刺激力道遞減，預估今年全台新車銷售量為43萬輛，較去年微減2%。

蘇純興表示，去年受惠於汽車舊換新貨物稅補助政策激勵，讓換車需求湧現，全年掛牌數達近44萬輛，年增4.5%，並創下11年來的銷售新高。

他指出，和泰車今年3月將引進全新的跨界休旅車TOYOTA C-HR，LEXUS將於第二季引進LEXUS LC豪華雙門轎跑，第四季引進LEXUS LS大型豪華房車，預期將帶動和泰汽車今年掛牌數微增至14萬輛，市占率將成長至32.5%。

蘇純興並宣布，捍衛車市龍頭寶座，和泰汽車將斥資超過30億元，在蘆洲、中和、士林、花蓮新建4個TOYOTA銷售據點，同時在南崁、潭子及屏東擴建銷售據點，明年全台TOYOTA銷售據點將達133個。

此外，LEXUS品牌也將投入逾20億元在高雄九如、屏東、花蓮新建3個據點，在台南、南港、桃園、濱江擴建4個旗艦銷售據點，明年LEXUS在全台達到27個銷售據點的目標。