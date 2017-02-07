國光針劑銷歐 今年營收成長逾5成

2017-02-07

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技（4142）昨天將首批與中國深圳天道醫藥公司合作的依諾肝素鈉針劑（抗凝血用）產品裝櫃運往歐洲，為生物製劑產業開拓歐洲市場展開新局面，國光預估，今年依諾肝素鈉針劑出貨量將可達到1000萬劑以上；法人表示，1000萬劑的依諾肝素鈉，可望為國光貢獻3.5億元以上的營收，國光去年營收僅6.06億元，依諾肝素鈉是國光今年新增的業績，因此國光今年營收有望成長5成以上。

國光指出，與天道於2013年簽訂合約後，隨即展開技轉、試產、產線調整、GMP認證生產、藥證申請、歐盟查廠等前期工作，並在2016年獲得歐盟及波蘭藥證。

國光於2016年12月中正式量產依諾肝素鈉針劑，並自昨天起開始將完成及檢驗通過的依諾肝素鈉注射液針劑產品裝櫃出貨。國光表示，今年首季將出8個貨櫃，每個貨櫃45萬劑，第二季為出貨空窗期，第三、四季接續出貨，總計今年將出貨1000萬劑。

除了依諾肝素鈉之外，國光耕耘中國的流感疫苗市場，今年也將有成果顯現。國光表示，去年開始陸續投標幾個大城市的醫院，估計今年可望傳出好消息，今年在中國的銷售目標是60-80萬劑，由於國光流感疫苗在中國定位為與外商相同的高端價格，因此將帶動國光新的成長動能。

不過國光表示，目前公司的損平點營收約在20億元左右，因此今年恐難達標，明年將力拚損平。