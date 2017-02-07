餐飲雙雄新品牌 酷必、時時香互尬

2017-02-07

〔記者楊雅民／台北報導〕餐飲雙雄王品（2727）和瓦城（2729）新年分別推出新品牌「CooK BEEF!酷必」牛排飯和「時時香RICE BAR」，不約而同以米飯為主角，爭搶外食市場大餅。

王品集團表示，「CooK BEEF!酷必」是集團在台灣市場的第14個餐飲品牌，也是集團第一個「跨界玩食」的餐飲品牌，是集團中面積最小、座位最少、菜單最小的餐廳，是集團第一個由7年級生創立的餐飲品牌。

首家店落腳於台北忠孝東路五段，以「輕餐飲、單品店、快食尚」為訴求，結合西方牛排與東方米飯，主打大碗盛裝的「牛排飯」，平均客單價介於300~350元，瞄準年輕與上班族外食商機。

該品牌單店投資金額約400~500萬元，單月營收目標約為200~300萬元，未來也計畫至百貨商場展店，除了「CooK BEEF!酷必」，集團下半年預計在台灣再開出2~3個新品牌。

無獨有偶，瓦城新年也開出集團第6個品牌「時時香RICE BAR」，首店率先搶進中部市場，進駐台中新光三越，該品牌主打3大特色米飯，搭配熱門的中式人氣名菜包括三杯雞、豆酥嫩魚、麻婆豆腐、甘蔗蝦、剝皮辣椒燉嫩雞等。

瓦城泰統表示，集團已計畫自今年起，啟動「3368」營運策略，今年6個品牌將同步拓點，預計淨增25家分店，包括台灣19家，中國市場6家。

同時3年內將進入第3個新市場美國，初期將進入紐約和洛杉磯開店，並新增6個新品牌，擴增80家店，挺進200家店大關。