日本豐田、鈴木汽車宣布結盟

2017-02-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本豐田汽車與鈴木汽車週一在記者會上簽訂備忘錄，兩家公司同意就事業結盟展開協商，將在環境、安全技術、資訊技術及共同採購等4領域加強合作；至於資金合作方面，雙方則表示會「慢慢考慮」。

資金方面「慢慢考慮」

《日經新聞》報導，汽車業界在歐洲不僅有電動車持續加強攻勢，包括IT產業在內的科技公司，或其他不同業種的公司陸續加入，也讓未來的市場競爭持續變得更激烈；豐田與鈴木兩大日本車廠的結盟，目的是為了在競爭的汽車業界占有一席之地。

兩家公司從去年10月開始，便持續討論應該如何結合雙方優勢進行合作，豐田正在進行自動駕駛的標準化規格開發，而同業的鈴木汽車應可以提供協助，而另一方面鈴木汽車在2015年結束與福斯汽車的資本、業務合作關係，需要新的合作夥伴。

路透報導則指出，兩家車廠結盟後，鈴木可獲得豐田的技術，而豐田則可仰賴鈴木在印度市場的優勢；日本NHK報導，鈴木擁有低成本製造小型車的技術，在印度市場具有優勢，但由於全球環境保護規定愈趨嚴格、自駕車相關安全技術的開發競爭也十分激烈，與業界技術領先的豐田合作，也是為了在市場上求生存。

豐田汽車執行董事早川茂表示，「豐田在環境、安全技術等多方面希望與業內、業外形成夥伴關係，也感受到制定規則的重要性」；鈴木汽車副會長原山保人則表示，「公司在技術開發方面感到落後，希望透過業務合作能獲得豐田的協助，鈴木也將發揮在印度的經驗，盡力達成雙贏的局面」。

《朝日新聞》報導，豐田為了將技術普及，希望將年銷售量約300萬輛的鈴木汽車納入自己的陣營，而在豐田與鈴木的結盟底定後，日本汽車產業將形成豐田、日產汽車與本田汽車的三大陣營。