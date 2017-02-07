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又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備

2017-02-07

〔記者王孟倫、盧冠誠／台北報導〕繼上週五台灣證券業者遭受網路駭客勒索攻擊後，群益金鼎證券昨日也遭攻擊而一度無法網路下單；金管會下令所有金融業者全面戒備，除加強資訊安全防護措施，並請業者向電信廠商申請「流量清洗服務」，以阻擋惡意之阻斷網路服務攻擊。

提高到國安層級防範

本案除了刑事局已經著手偵辦，行政院也將此事提高到國安層級防範。

上週爆發國內史上首次駭客對證券商進行網路攻擊事件，首先是過年後的第一天上班日（2月2日），約有十多家證券商收到網路勒索的電子郵件，要求支付折合新台幣約17萬元至30萬元不等的比特幣，否則將植入木馬程式，癱瘓其網路下單系統。

接著在隔天（3日），網路駭客挑選4至6家券商展開攻擊，一度使網路下單系統當機，但在半小時內，各券商均將狀況排除，繼續正常使用；由於投資人下單仍可透過其他下單管道，券商業者表示，「對投資人權益及券商業務並未受到影響」。

券商應申請流量清洗自保

不過，由於勒索未成，網路駭客昨（6）日再度發動攻擊，受害的是群益金鼎證券，金管會證期局表示，群益金鼎證券早上一度遭受約20分鐘攻擊，已於9：30恢復正常。

證期局官員表示，上週五與本週一兩天，遭到網路攻擊的券商業者已立即向警方報案處理；網路駭客是採取「分散式阻斷服務攻擊」（DDoS），讓證券商對外網頁頻寬滿載而阻塞，因此，已要求業者向電信廠商申請「流量清洗」，讓網路下單能正常使用。

此外，證交所及期交所亦已擬具因應DDoS攻擊之措施予業者參考，且將全部證券期貨業者之網站納入監看，以提早通知業者因應，隨時與業者保持密切聯繫以了解下單是否正常。

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