《台股青紅燈》誰是台紙的乞丐
2017-02-07
台股中有些個股，是土地資產雄厚、但本業經營慘澹，被形容是「坐擁黃金堆的乞丐」，近來再掀經營權紛爭的台紙就是其一；不管之前的張伯鴻家族，或是2年多前籌組團隊搶下經營權的簡鴻文家族、京城戴家及中纖王家，都是為了台紙的土地資產，這些大股東都不想成為乞丐，但從過去因土地資產爆發經營權之爭的案例來看，股價常是暴起暴落，大股東爭來爭去、撈盡好處後，常讓來不及下車的小股東無辜淪為乞丐。
土地題材是台股炒作的古老戲碼，且歷久不衰。從2003年的SARS後，國內房市走了10年多頭行情，土地價格翻漲數倍，在2012到14年泡沫高峰時，台股有超過30檔股票遭「借殼」或「易主」，目的都是為了土地，其中就包括台紙、 三陽等老字號企業。
經營台紙20多年的張伯鴻家族，也曾想透過土地開發讓台紙翻身，一度喊出要在台灣成立4大購物中心，但最終是將經營權拱手讓人。簡鴻文在2年前找來「金主」京城銀行戴誠志、德信證券董事王貴增，聯手買下張伯鴻家族股權，正式入主台紙，怎料現在是金主變敵人，上演簡、戴兩大股東經營權紛爭，兩派鬥「法」、激烈交火，一點也不輸過去的中石化、三陽。
台紙若不能在本月10日召開董事會補選監察人，將無法如期承認去年財報，恐面臨罰款、股票停止交易，最慘可能下市；這些大股東當然不可能讓狀況失控到損及自身利益，最終應會「喬」出一個價碼，讓退出者也有利可圖，只是持股10張以下的5.7萬戶小股東則是任人擺佈，只能「乞」求大股東有些良心，不要吃乾抹淨。
（費特曼）
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