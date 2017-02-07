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蒙古5.8億美元債務 恐違約

2017-02-07

路透報導指出，蒙古5.8億美元債務即將在3月到期，蒙古居民正在捐贈現金、珠寶、黃金，甚至馬匹，以協助政府在下個月能及時支付款項給債券持有人；雖然蒙古已向中國政府及國際貨幣基金（IMF）求援，但投資人擔心，即使能獲得任何來自IMF的援助，也來不及展開協商。

報導指出，由於中國經濟成長放緩、商品價格一蹶不振，現金短缺的蒙古已經陷入外國投資崩盤帶來的經濟危機，去年蒙古貨幣圖格里克（Tugrik）價值蒸發近4分之1。

上個月底，包括蒙古著名經濟學家奧索加拉夫（B.Osorgarav）捐出1000萬蒙古幣、10匹馬及金戒指，國會議員巴特藏登（J. Batzandan）則在日前宣布捐出3個月薪水，加入挽救蒙古經濟行列。

資管公司LGIM新興市場策略師奎賈諾（Simon Quijano）指出，「蒙古最大的問題是，用以融資的外匯存底很少，因此投資人更加關注蒙古與IMF是否能達成協議」。他表示，蒙古當然可以選擇其他融資方式，但其他方式可能會帶來不必要的波動或更高的不確定性。

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  • （圖：法新社，文：編譯王惠慧）

    （圖：法新社，文：編譯王惠慧）

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