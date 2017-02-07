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川普政府若鬆綁金融監管 美6銀將回饋股東千億美元

2017-02-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕「華爾街日報」報導，若川普政府成功推動金融監管鬆綁，美國6大銀行將透過發放股利和回購股票，回饋股東逾1000億美元。

川普上週五簽署行政命令，下令檢討金融危機後作為聯準會等機構監管準則的「陶德—法朗克法」 ，促使銀行股大漲，因投資人預期利率將升高、監管減少、強勁的經濟成長，將使銀行業業績更好。

上週五摩根大通和花旗的漲幅均逾3%，KBW那斯達克銀行股指數上漲約2.2%，而自川普去年11月勝選以來，該指數漲幅近24%，遠優於史坦普500指數的7.4%。

羅斯福投資集團組合經理人班諾維茲說，銀行監管看起來並非川普政府的優先任務，因此這些行政命令來得這麼早，確實是正面消息。

儘管股東在短期內會歡迎巨額的資金回饋，但此舉也會伴隨風險。例如，在金融危機爆發前，大型銀行發放股利和回購股票的金額超過年度獲利，是司空見慣的情況，這使得花旗等銀行缺乏足夠的資本因應金融動盪，最後被迫向政府尋求紓困。

目前還不清楚川普會廢除哪些監管措施，但投資人最關注部分就是，銀行業被迫提撥數十億美元，以作為未來金融危機緩衝的準備金。

銀行業聲稱，這些準備金規模太大，已超過他們需要吸收的損失。部分投資人認為這筆資金被卡死，因銀行業將資金退還給股東的能力，已被聯準會以每年舉行的「壓力測試」限制，導致很多銀行業者持有更多資金。

RBC資本市場預估，美國6大銀行握有的資金，比監管機構要求他們提撥的準備金要多出1015.7億美元。摩根士丹利預估，18家大型銀行握有的這類資金高達近1200億美元。

根據RBC的數據，花旗持有的這類資金最多，高達近270億美元，其次是摩根大通的200億美元，富國銀行則有160億美元。

Causeway資本管理公司基本組合經理人穆爾敦表示，鬆綁監管措施可能助金融業一臂之力，因可提高資金效率和管理成本。

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  • 「華爾街日報」報導，若川普政府成功推動金融監管鬆綁，美國6大銀行將透過發放股利和回購股票，回饋股東逾1000億美元，其中花旗就占270億美元。（美聯社）

    「華爾街日報」報導，若川普政府成功推動金融監管鬆綁，美國6大銀行將透過發放股利和回購股票，回饋股東逾1000億美元，其中花旗就占270億美元。（美聯社）

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