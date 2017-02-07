15處外資違法炒房 澳政府勒令售出

2017-02-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕澳洲政府打擊外資在澳洲的違法投資，澳洲財政部長莫里森（Scott Morrison）週一發表聲明，下令強制出售維多利亞州、昆士蘭州等地15處由外資違法收購的房地產，總市值超過1400萬澳元（約1100萬美元）。

彭博報導指出，上述遭澳洲政府強制出售的房地產價格在14萬澳元至590萬澳元之間，由於海外買家炒熱澳洲房市，澳洲政府持續承受房價過高的壓力；澳洲統計局數據顯示，自2008年以來，澳洲幾個重要城市的房價已飆升近50%。

上述房地產買家來自中國、印度、印尼、伊朗、馬來西亞、英國及德國，遭強制出售的土地包括位於維多利亞州洛克班克（Rockbank）由印度買家收購的590萬澳元房屋，以及中國買家收購的位於唐卡斯特，價值110萬澳元的房地產；在15處房地產中，有11處購買價格不到50萬澳元。

澳洲政府自2年前開始打擊上述違法收購的房地產，強制出售總數量已達61處，總價值累計至1.07億澳元。聲明中也指出，在澳洲稅務局執行調查的過程當中，有36名買家陸續將房地產脫手。

莫里森在聲明中指出，「強制出售房地產展現我們執法的決心，非法持有澳洲房地產的外國買家將被查出，且必須放棄持有。」自2010年開始，澳洲政府規定，外國買家只有在獲得澳洲外資監管單位的許可下，才能購買新的房地產，且不得購買成屋；2014年被澳洲議會的委員會指出，上述法規並未被嚴格執行。