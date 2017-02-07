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矽品研發副總馬光華 跳槽艾克爾

2017-02-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光（2311）與矽品（2325）合併案進展明朗化，卻衍生出矽品人才出走後遺症？矽品研發副總經理馬光華農曆年前遞辭呈，近將出任全球第二大封測廠美商艾克爾（Amkor Technology）台灣區總經理。

日月光與矽品預計今年底完成合併，有關目前合併審查進度，日月光營運長吳田玉表示，台灣已在去年取得公平會審查同意，中國也於去年12月14日正式立案，第二階段審查進行中。至於美國方面，日月光與矽品各依美國聯邦貿易委員會的要求，已於今年1月17日回覆相關文件，並持續配合聯邦貿易委員會的調查。

不過，正當日月光與矽品合併進展漸趨明朗化，將被合併的矽品卻掀起人才出走風。在矽品主掌研發長達7年的馬光華，在日矽戰被推上火線出任發言人，於農曆年前以生涯規劃為由遞出辭呈，成為日矽宣布合併成局後第一位離職的高階主管。

據了解，馬光華近日將出任全球第二大封測廠美商艾克爾台灣區總經理；業界並傳出，美光網羅艾克爾前台灣區總經理梁明成加入美光團隊，主掌在台興建最先進DRAM後段封測廠建廠大計，因美光後段封測廠將位於中科，積極向矽品挖角；不過，梁明成否認，他認為每個公司企業文化不同，自己內部訓練人才才是上策。

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  • 矽品研發副總馬光華（右）。（資料照）

    矽品研發副總馬光華（右）。（資料照）

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