智慧機械辦公室今成立

2017-02-07

〔記者黃佩君／台北報導〕政府力推五加二創新產業，智慧機械醞釀最久，經濟部與台中市府共同打造「智慧機械推動辦公室」今在台中開幕，總統蔡英文將親自蒞臨；經濟部官員透露，該方案已初步建構智機產業大平台，由上博科技整合各家機械廠商、研華垂直整合上下游機械業物聯網，為「大肚山黃金六十公里」機械業者引入智慧化機制，未來將試行整線、整廠輸出。

新政府推動五大創新研發計畫，去年七月行政院核定「智慧機械產業推動方案」，今在台中揭幕的推動辦公室就是計畫核心推動單位，由經濟部次長沈榮津擔任執行長。

經濟部、中市府在過去半年與業界溝通，未來平台將由系統發展商上博科技整合各家機械廠商、研華負責垂直整合並建立上下游關係，透過平台為機械業者引入智慧化製造，另將結合雲端及大數據，「從大數據分析需求接單，並以機聯網結合的虛擬工廠擴大生產能量」。

官員解釋，透過平台將可深度整合各廠商機具，並從雲端執行試造；例如上博目前的雲端模具製造平台，可在掌握各廠生產機具並整合後，分析客戶需求、雲端設計，再根據不同機具功能，由雲端排程並下達指令進行製造，不但可將各家機具整合出最大效果，打造出全能的「虛擬工廠」，更可大幅提升產品精度與試造速度。

官員強調，「精度就是工具機的賣點」，透過此平台如同打通任督二脈，可大幅提升業者競爭力並降低成本。