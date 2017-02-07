美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限

2017-02-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕美國總統川普上任，誓言提高中、墨關稅壁壘，台廠是否恐連帶受衝擊？勤業眾信客戶、產業與市場負責人洪國田表示，好在有世界貿易組織（ＷＴＯ）的「資訊科技協定」（ＩＴＡ）護體，對ＩＣＴ（資訊與通信）產業衝擊應有限；其餘產業則將面臨轉單、遷廠壓力，得重新調整全球布局。

勤業眾信會計師事務所昨舉辦「川普新政與二○一七年台灣資本市場趨勢展望觀點分析記者會」，聚焦川普上任後對台產業衝擊；洪國田指出，川普對外貿易政策採取保護主義，落實「美國製造」，可能提高中國貨品關稅至四十五％、墨西哥貨品關稅至三十五％。

他表示，台廠的美國訂單，屬海外生產部分，有九成製造地在中國，之中又有八成屬ＩＣＴ相關產業；由於中、美、台都已簽署ＩＴＡ，ＩＴＡ為ＷＴＯ部分會員間的協定，以外銷零關稅為合作目的，因此對於在中國設廠的台灣ＩＣＴ產業，影響應有限。

至於其餘產業，洪國田表示，美若提高關稅，台商將面臨轉單及遷廠壓力，勢必得考量是否將經營版圖由中國移往歐洲、東協等對美關稅較低的生產基地，同時開拓歐洲、東南亞等地市場；或致力提升自動化，將部分下游產業由中國移往美國，以降低運輸及時間成本，提高產品價格競爭。

洪國田指出，川普揮舞「美國製造」大旗，就勤業眾信二○一六年全球競爭力指標報告結果指出，預估美國將在二○二○年超越中國，成為全球製造競爭力第一名的國家，且美國發展的是數位製造、智慧製造，走的並非傳統製造業模式；提醒台廠想確保競爭力，應儘速導入智慧、節能及工業四．○概念。