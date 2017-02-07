美保護主義抬頭／衝擊出口導向國家 台韓匯價漲勢難持續

2017-02-07

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據彭博報導，今年以來台幣與韓元對美元的漲勢凌厲，但隨著川普政府轉向貿易保護主義，預料將衝擊台灣及南韓經濟，這種匯率的漲勢可能無法維持太久。

川普上任後抨擊各國操縱匯率，最近又對美元過強表達不滿，因擔心被貼上匯率操縱國的標籤，台灣及南韓減少對匯率的干預，使得今年以來台幣兌美元升值四．三％，韓元兌美元升值六．一％。

但高盛及法國興業銀行最近發布報告指出，亞洲的交易員都低估川普保護主義的可能風險；由於台灣出口占經濟產值（ＧＤＰ）比重高達六十％，南韓占約五十％，兩國經濟高度依賴出口，因此對川普貿易保護主義特別脆弱。

施羅德投資管理公司駐新加坡的亞洲固定收益主管狄梅洛（Rajeev De Mello）表示，台灣和南韓可能遭川普政府鎖定，儘管仍持有這兩國貨幣的多頭部位，但將小心應對，因風險正在迫近。

川普在總統大選期間一直點名中國，一旦美國與中國爆發貿易戰，台灣和南韓作為中國製造商的主要供應來源，可能遭到連帶傷害。

在去年十月美國財政部發布的「匯率政策報告」中，中國、台灣及南韓都被列入觀察名單，因這三國對美國均有龐大順差；根據美國財政部報告，二○一六年台灣的經常帳盈餘占ＧＤＰ比重達十四．八％，在亞洲僅次於新加坡和泰國，南韓則占七．九％。

首爾三星證券分析師許真旭（Huh Jin-wook）指出，美元還會進一步貶值，至少到四月美國財政部發布「匯率政策報告」為止。

瑞穗銀行駐東京新興市場交易員深谷公勝（Masakatsu Fukaya）預估，年底時韓元兌美元將貶至一二五○韓元，台幣對美元將貶至三十三元。