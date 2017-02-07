台幣超「雞」情 3交易日漲4.17角
2017-02-07
升破31元大關 創20個月新高
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率超「雞」情！昨日跳空升破三十一元大關，重現「三十」字頭價位，雞年至今短短三個交易日已大漲四．一七角，波段升幅達一．三五％。
新台幣昨終場以三十．九四三元兌一美元作收，勁揚一．○七角，匯價連三升並創二十個月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十四．四二億美元。
熱錢瘋狂湧入，但雞年以來，外資卻仍賣超台股近二十六億元，是否有炒匯嫌疑？中央銀行外匯局長顏輝煌表示，央行會密切關注外資動態，資金匯入一定要依申報用途投入股市，賣超部分就得匯出。
外資雞年仍賣超 央行盯熱錢動向
匯銀主管指出，老大（央行）通常會給一週觀察期，屆時若資金仍parking（停泊）在帳上，可能就會被請喝「咖啡」。
自一月二十日美國總統川普上台以來，亞洲主要貨幣對美元多呈升值格局，其中，以韓元狂飆二．七五％居冠，新台幣、日圓分別揚升一．九一％、一．八三％緊追在後。
匯銀主管認為，川普最近抨擊他國操縱匯率的效應持續發酵，在美國財政部四月發布最新「國際經濟及匯率政策報告」前，中國、日本、南韓、台灣等東北亞四國貨幣，仍將面臨升值壓力。
對於相關議題，央行官員表示，央行與美國有良好溝通管道，國內出口商也了解匯率是由市場供需決定。
央行官員亦暗示新台幣維持動態穩定，官員說，今年以來，韓元升幅高達六．一三％，新台幣則為四．三二％。
展望未來，央行官員坦言，今年會存在許多挑戰，尤其川普上台後，將帶來更多不確定性；此外，美國聯準會（Fed）可望往循序漸進的升息方向邁進，目前市場預期六月升息的機率超過七成。
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