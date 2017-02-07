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國產署︰將積極活化、標售

2017-02-07

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於手上分回的百戶都更宅，國產署官員表示，早年國有土地依法參與了不少都更案，本來以為分回房舍可增值售出，沒想到近年房市反轉，難脫手造成管理負擔；先前已檢討調整，已分回部分，將評估做為社會住宅、青年創意基地、辦公廳舍之用，無法活化的房舍，將積極進行處分，三月起將有三處都更宅陸續標售。

官員舉例，已將新北市三重區的七戶「翔譽雙子星」都更宅撥給新北市做為社宅等用途，目前剩下的一戶也會再撥給新北；「千荷田」、「東西匯」及「碧湖君鄰」等處都更宅，三月起將陸續標售。另外，也考慮委由外部機構管理標售業務，便利隨時與仲介業者、買主交流聯繫。

國產署官員坦言，受限法令，最關鍵的標售底價怎麼訂，得遵照專業估價結果，想降價得通過估價委員會同意，降太多會引來圖利質疑，價格常頂多只能「貼近市價」，不利形成標售誘因。

官員表示，為避免重蹈覆徹，近年國有地參與的都更案，若分回戶數在十戶以下，將一律改為「拿現金不拿房」的方式；分回戶數逾十戶者，一定會事先與建商溝通坪數、房型及用途，以利後續活化。

按國有財產法、土地稅法等法令規定，國有非公用土地在尚未活化、賺取收益之前，可免徵地價稅及房屋稅；若進行設定地上權、標租活化，賺取租金、權利金等收益時，才須繳納地價稅、房屋稅。

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  • 千荷田外觀。（取自Google地圖）

    千荷田外觀。（取自Google地圖）

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