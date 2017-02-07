立委批 捧著金飯碗討飯

2017-02-07

〔記者徐義平／台北報導〕面對國有財產署參與都更分回房屋不僅標售不順，還得付出高額管理費，民進黨籍不分區立委余宛如批評，政府財政狀況不佳，國產署還得挪預算支付管理費，形同「捧著金飯碗討飯」。

過去受限都更條例規定，公有土地被迫參與都市更新，以致建商在相中的國有地周邊買下部分私地，再將鄰近的國有地劃入都更範圍，國產署只能被動接受，並換回大量的都更豪宅（都更條例修法草案已廢除此規定，但立法院尚未完成修法）。

余宛如指出，當初興建的建商早在房市活絡時脫手獲利，而國產署標售，因碰上房市反轉，標售不順，又受限國有資產標售規定不易降價，形成嚴重的資源浪費，還得籌錢繳交管理費，堪稱「天底下最荒謬的事」。

她建議，國產署可將雙北市持有閒置都更宅整合成一個包裹專案，先向民間仲介業者辦說明會，並以競標方式，由得標業者統一處理，能賣就賣、能租則租，收益部分由業者收取一定比率的服務費。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛建議政府應務實面對市場現實，除了保留有自用或公益必要的物件外，其餘應以標售為原則快速解套。

他建議，可將底價設定在市價六到八成、甚至更低，透過喊價方式，價格由低到高、一層一層加價，最能反映實際市場價格，或也可用「附買回」的方式來限制買方，確保政策善意不被誤用。