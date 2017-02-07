國產署豪宅大戶 年繳千萬管理費養蚊子

2017-02-07

換回115戶都更宅 值70億元

〔記者徐義平／台北報導〕國產署竟是豪宅大戶，不但在台北市擁有三十餘戶價值逾億元豪宅，在北市持有的一一五戶都更宅，總價值更高達近七十億元，卻因房市景氣翻轉、標售不順，推估每年光繳管理費就上千萬元，其中流標四次的「千荷田」建案，五年來累積支出的管理費近兩千萬元，等於賠掉北市一戶三房的中古屋。

因都市更新條例第二十七條第一項規定，都更事業計畫範圍內的公有土地與建物，應一律參與都市更新，造成國產署「被迫」參與都更換回大量都更宅。根據統計，國產署目前持有的北市閒置都更宅分屬五個建案、共一一五戶，其中「明日博」及「東西匯」單戶總價均破億元，推估這些都更宅總值近七十億元。

近年來房市景氣低迷，且分回都更宅多為大坪數豪宅，總價過高造成標售不順，已成為國產署的燙手山芋。例如持有二十九戶的中正區「千荷田」，每月光管理費就超過二十七萬元，每年近三三○萬元；十四戶「東西匯」月管理費近十二萬元，每年超過一四○萬元；四十一戶「永德言葉」月管理費逾二十萬元，每年超過二四○萬元。

至於「明日博」、「碧湖君鄰」因甫交屋，尚未確定管理費金額，推估年管理費分別為三百萬、七十五萬元左右。總計這五大都更宅，一年一一五戶「養蚊子」得付出上千萬元代價，且還不包括水電費用，實際支出金額恐怕更驚人。

逾30戶總價破億 標售不易

據透露，國產署在雙北市還有一八五戶住宅尚待分回，若全數分回，恐更加重國產署的負擔。

房產業者分析，這些都更宅多數是總價逾五千萬元的住宅，甚至有兩案破億元，短期內要全數標售完畢，恐怕很困難。信義房屋不動產企研室執行經理蘇啟榮建議，當初國產署分回住宅應都有一定增值幅度，未來標售可以考慮用比市價較低的底價吸引投標者出手。

他認為，最終還是得從源頭控管，國有地在參與都更案時，應要求以一般住宅類型都更案為優先考量，例如二到三房住家，就算分回也能與社會住宅或出租住宅政策接軌，才不至於造成後續負擔。