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需求續增、代工費漲 金居今年看好

2017-02-07

〔記者卓怡君／台北報導〕去年銅箔供不應求，銅價大漲，帶動銅箔廠金居（8358）轉虧為盈，獲利更創下新高，全年EPS為3.05元；由於市場需求續旺，金居對於今年看法樂觀，本季因代工費微幅調漲，營運將再增溫，1月合併營收創下歷史次高，月增7.98％，年增62.2％。

最快月中恢復信用交易

由於電動車與車用電子需求強勁，造成銅箔供不應求，去年銅箔代工價大漲近30％，金居營運不僅脫離谷底，表現更是一飛沖天，獲利大幅跳升，去年第四季毛利率更增加至26.16％，季增6.84個百分點。因去年獲利大增，去年底每股淨值回升到10.48元，金居在2日申請股票信用交易，依照審核流程，最快在本月中旬恢復信用交易，吸引買盤進場卡位，股價亮燈再創新高。

金居去年第四季合併營收15.76億元，季增10.7％，年增41.89％，單季毛利率攀高到26.16％，稅後淨利2.91億元，EPS為1.38元，去年第四季與全年獲利同創歷史新高。因市場需求強勁，農曆春節持續加班趕工，金居本季營運有機會優於去年第四季，再戰歷史新高，毛利率因代工費上揚，也有機會較去年第四季更好；金居連兩日獲得投信法人大舉買超，昨日股價亮燈攻頂，再創掛牌新高。

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