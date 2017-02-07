威剛元月營收增10.72％ Q1續強

2017-02-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕不受春節長假效應干擾，記憶體模組大廠威剛科技（3260）開春業績逆勢走高，1月合併營收達25.08億元，年增37.45％、月增10.72％，與去年同期高檔水準相近；威剛預期今年第一季受惠記憶體供給吃緊，公司營運仍將維持高檔表現。

威剛指出，記憶卡及隨身碟等NAND Flash產品占1月營收月增達39％，銷售金額同時也創近兩年來單月新高，營收比重達21.76％；DRAM產品營收同步月增12％，營收貢獻度仍以44.11％位居第一大產品線。

威剛表示，DRAM及NAND Flash第一季價格漲勢確立，加上中國地區補貨需求升溫，預期今年第一季記憶體供給持續吃緊，公司營運仍將維持高檔表現。

牧德元月營收月增11.5％

國內光學檢測設備廠牧德科技（3563）1月合併營收達7066萬元，年增63.7％、月增11.5％，創歷年同期新高；檢測分析廠閎康（3587）昨公布1月自結合併營收達1.307億元，較去年同期成長21.7％，創歷年同期新高，也接近去年12月1.38億元營收新高。