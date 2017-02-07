宏達電元月營收 創9個月新低

2017-02-07

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）雖在1月推出今年旗艦機種HTC U系列手機，但因僅在台灣銷售，且銷售時間較短，加上受到元旦假期、農曆年節工作天數減少的影響，單月營收46.64億元，年減27.98％，創9個月來新低。

宏達電主打玻璃機殼、AI人工智慧、走高端路線的新旗艦手機U Ultra，1月下旬在台開賣，今（7）日香港預購，歐洲則將在2月底陸續開賣。

法人指出，HTC U Ultra挹注1月營收有限，但後續在其他地區包括香港、印度、歐洲等地開賣後，是否可帶動第一季營收，仍需觀察市場對宏達電高價手機的接受度。

外電傳出，宏達電替Google生產製造的Pixel與Pixel XL系列手機即將停產，Google則澄清指出，Pixel、Pixel XL是缺貨，並非停產，目前正與合作夥伴努力回補零售通路庫存。不過，法人認為，Pixel、Pixel XL已進入銷售末階段，未來對宏達電挹注有限。

另外，2017全球行動通訊大會（MWC 2017）將於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納舉行，市場傳出，宏達電將以中階機款參展。市場也指出，宏達電4月將有發表會，不排除手機及虛擬裝置Vive都將推出新品。

手機零組件業者毅嘉（2402）、閎暉（3311）也受1月元旦、農曆年工作天數減少影響，毅嘉單月營收4.07億元，年減13.91％；閎暉1月營收1.76億元，年減15.42％。毅嘉指出，依據目前接單及客戶需求排程情形，預期第一季中將逐漸恢復出貨水準，全年營運預期呈現逐季增溫的趨勢。