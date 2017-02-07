LCD漲勢恐已觸頂 大摩降LGD評等至賣出
2017-02-07
〔編譯王惠慧／綜合報導〕液晶螢幕顯示器（LCD）漲勢趨緩，顯示市場可能已經觸頂，摩根士丹利（Morgan Stanley）將樂金顯示器公司（LGD）股票的投資評等，從「買進」降至「賣出」，週一LGD股價最多曾下跌2.3％，最終收在2萬9000韓元，跌幅1.86％。
根據巴隆週刊（Barron’s）報導，由於液晶面板需求急遽下降，摩根士丹利兩次下調LGD股票評等至「賣出」。LGD自去年6月以來，因電視液晶螢幕銷售強勁，銷售額增加了20％。
報導指出，自從另一家關鍵液晶螢幕製造商三星電子關閉其電視工廠，轉而專心製造智慧型手機OLED螢幕之後，液晶面板市場競爭減少，價格在過去6個月大幅走高，50吋液晶面板價格上漲36％，自去年11月以來，40吋至43吋的面板價格，也已超過2015年4月的高峰。
然而，液晶面板價格的漲勢正在縮減，摩根士丹利數據顯示，今年1月份僅成長1％，較去年10月的增幅6％已大幅趨緩。同時，由於中國製造商也擴產，準備加入這場戰局，勢必改變液晶面板市場生態。
摩根士丹利分析師Shawn Kim指出，由於客戶在液晶面板產能下降後重整庫存，面板價格升高則可能影響需求，但大於40吋的液晶面板需求不太可能緊縮；另一方面，中國8代面板廠的產量將於今年下半年開始擴大，預估下半年OLED螢幕利用率將增加，小尺寸的液晶面板價格將難以延續。
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