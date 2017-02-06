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出口看好連4紅 Q1保正在望

2017-02-06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部明日將公布元月進出口統計，國內外預測機構多看好出口可持續正成長，達陣「連四紅」，但因逢農曆春節假期、放假天數多，成長動能將收斂，二月即可回補上揚，樂觀預測第一季出口可穩定「保正」。

去年下半年，隨半導體產業景氣轉強，國際原物料價格回升、外需升溫，出口擺脫衰退，並於去年第四季上演近年不景氣以來最大反彈。對於此波出口動能是否可延續至元月，元大寶華綜合經濟研究院高級研究員賴怡欣認為，成長動能仍在，但受放假天數多影響，表現將比去年底稍微下滑；整體來看，一月製造業採購經理人指數（PMI）表現仍高於長期平均，加上出口比較基期低，看好元月出口可有八．五％至十％成長。

外資預測機構部分，除荷蘭國際集團（ING）預測一月出口年增率為○％外，其餘多看好有雙位數正成長表現，之中最高為國際信評機構穆迪（Moody’s）預測的十六％，法國巴黎銀行（BNP Paribas）預測為十三．二％、蘇格蘭皇家銀行（RBS）十二．八％。

台灣經濟研究院副院長邱俊榮表示，受農曆春節假期影響，一月出口勢必下滑，但並非代表出口實質衰退，若將一、二月出口表現加總，應仍維持去年底氣勢。整體看來，國際原物料價格回穩，國際需求也持續回溫，加上去年上半年基期偏低，第一季出口年增率應可穩定成長。

邱俊榮指出，但第二季開始，得留意川普「美國製造」政策逐步帶來的影響，台灣產業依附於美國供應鏈的程度較其他國家更深。短期來看，最可能發生的就是強迫台商將工廠由中國等地移到美國；長期來看，得密切留意美國是否有意建立自己的供應鏈。

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  • 元月出口可望持續正成長，樂觀預測第一季出口可「保正」。（資料照）

    元月出口可望持續正成長，樂觀預測第一季出口可「保正」。（資料照）

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