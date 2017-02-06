僑外生留台評點制薪資訂下限生變
2017-02-06
薪資走低 去年出現基本工資雇用
〔記者陳梅英／台北報導〕實施兩年多的僑外生留台「評點配額制」，平均雇用薪資由三萬八千元直降至三萬元以下，為避免雇主以「假白領真藍領」方式聘僱僑外生，勞動部原本打算訂出薪資下限三萬二千元，於今年實施，但因僑委會及財經部會等反對，該案遭到擱置，勞動部與國發會均表示，目前尚在研議中。
僑外生過去留台須符合兩年工作經驗以及薪資四七九七一元兩項條件，之後馬政府逐漸鬆綁規定，二○一四年七月起，採用雙軌制，僑外生留台多了另一項選擇，若能通過評點，則僑外生留台可不受上述兩項條件限制，勞動部並每年檢討制定配額，由於第一年實施情況不錯，二○一六年配額從一年二千名放寬至二五○○名。
根據統計，二○一六年前十一月，僑外生留台人數為二三八八人，其中，以評點配額制留台的僑外生人數為一六三七人，尚未超出一年配額二五○○人。勞動部最近也發布了二○一七年配額維持為二五○○人。
儘管僑外生留台人數未達配額，但僑外生留台平均薪資卻有逐漸下降趨勢，根據統計，雙軌制上路第一年平均薪資還有三萬八千元，去年卻被發現至少有九名僑外生是以基本工資雇用，二○一六年僑外生留台的平均月薪恐怕不到三萬元，僑外生低薪化情況實在不是原先樂見。
僑委會、財經部會反對 遭到擱置
去年國發會展開檢討，原計畫於今年僑外生評點配額規定中新增訂薪資下限三萬二千元，卻傳出有財經部會以新南向政策鼓勵多雇用僑外生為理由給擋了下來，勞動部也表示要看中央政策決定，國發會則指出，一切都還在研議中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 東石先天宮大龜王 將破2萬台斤
- 《自由廣場》要支持蔡總統到何時？
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 〈異同OPEN講〉主動付出 開啟另一扇窗
- 搭上超級盃熱潮 教宗錄製影片傳達訊息
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 國產SUV小改款-2
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 被聯想紅衣小女孩 作者也要改燈
- 衛福部統計 殺子女再自殺 每年受害逾6童
- 死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到
- 台灣燈會北港副燈魚躍龍門 明點燈
- 超級盃今「矛盾爭霸」 2億人緊盯
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
- 最後一行真相大白 《反轉》再掀湊佳苗風
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 篩選倍率擴大 建中校長：重複錄取更惡化
- HBL》東山「戰神」 打斷手骨顛倒勇
- 週六郵局縮減 交通部打回票
- 浙江足浴店大火 至少18死
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 田馥甄玫瑰藏玄機 獻聲《美女與野獸》
- 高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
- 竹縣婦幼館戶外劇場 10年沒用過
- 曾谷涵／夢的耳送
- 武陵綠隧懷舊 故事牆憶開發「榮」景
- 捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路
- 立榮接手北花航線 今開放訂票
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- HBL》陳千惠攻「山」頭 永仁複賽搶頭香
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：僑外生留台評點制薪資訂下限生變
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分