僑外生留台評點制薪資訂下限生變

2017-02-06

薪資走低 去年出現基本工資雇用

〔記者陳梅英／台北報導〕實施兩年多的僑外生留台「評點配額制」，平均雇用薪資由三萬八千元直降至三萬元以下，為避免雇主以「假白領真藍領」方式聘僱僑外生，勞動部原本打算訂出薪資下限三萬二千元，於今年實施，但因僑委會及財經部會等反對，該案遭到擱置，勞動部與國發會均表示，目前尚在研議中。

僑外生過去留台須符合兩年工作經驗以及薪資四七九七一元兩項條件，之後馬政府逐漸鬆綁規定，二○一四年七月起，採用雙軌制，僑外生留台多了另一項選擇，若能通過評點，則僑外生留台可不受上述兩項條件限制，勞動部並每年檢討制定配額，由於第一年實施情況不錯，二○一六年配額從一年二千名放寬至二五○○名。

根據統計，二○一六年前十一月，僑外生留台人數為二三八八人，其中，以評點配額制留台的僑外生人數為一六三七人，尚未超出一年配額二五○○人。勞動部最近也發布了二○一七年配額維持為二五○○人。

儘管僑外生留台人數未達配額，但僑外生留台平均薪資卻有逐漸下降趨勢，根據統計，雙軌制上路第一年平均薪資還有三萬八千元，去年卻被發現至少有九名僑外生是以基本工資雇用，二○一六年僑外生留台的平均月薪恐怕不到三萬元，僑外生低薪化情況實在不是原先樂見。

僑委會、財經部會反對 遭到擱置

去年國發會展開檢討，原計畫於今年僑外生評點配額規定中新增訂薪資下限三萬二千元，卻傳出有財經部會以新南向政策鼓勵多雇用僑外生為理由給擋了下來，勞動部也表示要看中央政策決定，國發會則指出，一切都還在研議中。