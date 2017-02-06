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金管會擬開放私募REITs百分百投資

2017-02-06

〔記者王孟倫／台北報導〕為鼓勵及加速引導資金投入公共建設及相關產業，金管會正著手修正相關規定，擬放寬私募之REITs（不動產證券化）投資公共建設上限，將不得超過規模40％之規定刪除；金管會表示，目前尚未有一檔私募REITs投入公共建設，未來把「天花板」取消後，將大幅提升私募REITs投資意願。

上限40％規定刪除

台灣內需不振，國內投資低迷，在提振經濟的財政政策當中，擴大公共建設往往是各國政府經常運用的手段；不過，由於政府財政困難、國庫資金有限，若能有效引進民間資金投資公共建設，將可解決資金不足的問題。因此，金管會正透過相關法規鬆綁，希望讓更多民間資金能更靈活運用，且有願意投入公共建設。

金管會目前研議修正「不動產證券化條例」第17條第6項之授權規定，也就是放寬私募之REITs投資公共建設時，投資於開發型不動產之信託財產價值40％上限之限制。

至於為何要取消這項限制？金管會官員表示，因為從實務面來看，首先，公共建設所需費用龐大，如果私募REITs最高僅得把40％資金投資於開發型之公共建設，對於推動公共建設之助益效果不大。

其次，若要一次滿足某項公共建設之資金需求，但所需私募REITs又受限於40％限制，在這樣的情況下，其基金規模往往過於龐大，導致難以私募成功。

官員強調，依規定，REITs私募是洽特定人，對象限為銀行等專業投資機構或專業投資人等；換言之，REITs私募對象本身已具有評估風險之專業能力，若是用於國內公共建設，允許資金100％投資，較無風險顧慮。

金管會評估，這項法規限制鬆綁，將有效鼓勵民間資金投資公共建設，預計近日就會通過修正且進行預告程序，可望在第一季就能上路。

所謂REITs，是指將不動產由原先固定資產型態，轉變為具有流動性的有價證券，並運用「公開募集」或「私募」之資金，由不動產專業機構進行開發、管理或處分，以提高不動產價值之過程。

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  • 引導資金投入公共建設，金管會擬開放私募REITs百分百投資。（資料照）

    引導資金投入公共建設，金管會擬開放私募REITs百分百投資。（資料照）

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