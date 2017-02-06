Gogoro推平價車 銷量翻倍

2017-02-06

〔記者黃佩君／台北報導〕Gogoro在台掀起電動車熱銷，去年掛牌1.3萬台，官員也指出去年獲補助的兩萬台電動機車中，Gogoro就佔了高達6成，目前規格及市佔已具相當競爭力。據了解，目前Gogoro新車款已送政府單位進行規格申請，未來將同時推出馬力數更大及更平價車款，預計今年下半年新車款將亮相。

政府過去推廣電動機車，但因規格難與一般機車競爭，過去成效不彰，儘管1998年、2009年與2014年均推動電動機車發展計劃，並持續提供補助，但過去十多年僅售出不到10萬輛電動機車。

電動機車銷量成長2.6倍

根據環保署資料，Gogoro推出後，台灣電動機車銷售量從前年的5660輛躍升到去年的2萬輛，成長2.6倍，其中高達62.5%為Gogoro。官員表示，以目前Gogoro的規格及市佔率，其品牌、功能及相關規格如電池、充電站等已具一定競爭力。

儘管銷售表現佳，Gogoro與傳統機車相比價格仍偏高。據了解，目前新車型已送交通部審驗，預計今年下半年到明年將推出，而新車款將採取較目前更多元化路線，包括更高馬力數車型，以及相對適合都市內短途騎乘的平價車款；此外過去置物箱較小，不符合台灣使用者習慣，本次改款也會有加大置物箱的設計。

目前Gogoro已有4種車款，售價自8.8萬到12.3萬不等，扣除政府補助1.5到2.6萬，最平價車款仍須超過6萬元。今年下半年推出車款可望有更平價改款，售價有望壓到5萬多元。

此外，官員也透露，由於Gogoro目前市佔及充電站已有一定規模，今年也將繼續拓展電池交換站至六大都會區平均1公里1站，基礎建設可望成熟。為推廣台灣電動機車市場，日前也與中華、光陽等公司洽談電池統一採用Gogoro規格，而Gogoro也表達出釋放規格意願，未來若車款電池能統一，交換電池系統擴及多廠後，電動機車市佔可望大幅拉高。

但官員也強調，目前統一電池規格仍有多項困難待克服。首先Gogoro電池容量與電壓都較大，他廠需重新設計車款，而目前各廠均有合作模組廠，如何洽談需時間。且目前Gogoro在市面上流通電池有限，若加入他廠車輛，電池數量恐吃緊，也是需規劃事項。