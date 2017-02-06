舊金山Fed：3月升息可考慮
2017-02-06
〔編譯盧永山／綜合報導〕芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，聯準會應該放緩升息速度，避免經濟陷入下滑風險，屆時又要重啟降息行動；舊金山聯邦準備銀行總裁威廉斯則說，鑑於風險平衡已轉趨向上，3月升息也許是合理的，並重申今年升息3次的目標。
今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）具有投票權伊凡斯，日前在伊利諾州的一場演說中表示：「我認為應該放緩利率正常化的速度，給予實體經濟適當的緩衝，避免經濟陷入下滑風險，屆時又要將利率降於趨近於零。」伊凡斯是聯準會1月貨幣政策會議後首個發表公開演說的官員。
伊凡斯一直被視為聯準會的鴿派官員，主張聯準會要維持低利率，以讓通膨升至聯準會設定的2%目標。
威廉斯接受彭博訪問時則指出：「從風險管理的角度而言，有理由加快升息速度而非等待。今年有加快升息速度的選擇空間，就經濟基本面而言，升息3次是合理的猜測。但老實說，今年美國經濟可能有超乎基本面的表現。」
但威廉斯也提醒，也有人認為3月應該按兵不動，等待更多經濟數據出爐。威廉斯今年在FOMC並無投票權。
而美國最新公布的就業數據顯示，美國1月非農業新增就業人數雖然達22.7萬人，優於市場預估，但平均時薪增幅2.5%，為去年8月以來最低，低度就業率則升至3個月最高的9.4%，讓聯準會更有理由對升息時機保持耐心。
交易員預測，聯準會3月升息的機率為24%，低於上週四的32%，6月升息的機率則達70%。
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