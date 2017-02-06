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高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
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〈國際現場〉瑪莎拉蒂在美擴大召修

2017-02-06

義大利飛雅特克萊斯勒汽車旗下的豪華跑車製造商瑪莎拉蒂北美公司表示，將在美國召回2014至2017年間生產的3萬9381輛Quattroporte、Ghibli和Levante跑車，因該公司發現這些車輛有兩個瑕疵，可能發生著火危險。

根據瑪莎拉蒂向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）申報的文件，調整上述車款的前座可能導致電子短路和著火的危險。該公司還將召回1萬0879輛2014至2015年間生產的Quattroporte、Ghibli跑車，因可能發生油管外洩的風險。這是過去一年瑪莎拉蒂第三次大規模召回車輛。

去年5月，瑪莎拉蒂在中國召回約兩萬輛2013至2015年間生產的Quattroporte、Ghibli跑車，因懸吊系統有瑕疵，可能影響後輪。兩個月前，該公司在美國召回2萬8235輛Quattroporte、Ghibli跑車，因腳踏電可能移動，導致油門卡住。圖為2017年版Ghibli MY跑車。（美聯社）

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  • 瑪莎拉蒂在美擴大召修。圖為2017年版Ghibli MY跑車。（美聯社）

    瑪莎拉蒂在美擴大召修。圖為2017年版Ghibli MY跑車。（美聯社）

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