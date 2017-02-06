〈台股青紅燈〉台股密碼1479

2017-02-06

新春開紅盤第一天，台股就爆出1479億的大量，這是2013年證所稅施行，造成資金嚴重外流後，近兩年來單日最大成交量，以量先價行的經驗來看，今年台股行情值得期待。

促成資金願意回流台股的原因相當多元而複雜，川普上台推動基礎建設，中國推動鋼鐵及其它傳統產業去產能，以及日本、歐洲持續推動貨幣寬鬆等，須注意的這些因素都是來自海外政經情勢變化，而非政府有任何有效措施來挽救市場，林全政府不情不願的當沖降稅方案，甚至連立法院議程都排不進去，其對於執政團隊的重要性，甚至還不如同性婚姻，這個政府的腦袋在想什麼，真令人不懂。

現在市場氣氛對多頭顯然有利，尤其在川普宣布移民禁令後，美股只反應下跌兩天，隨即再站上兩萬點，這個氣勢有助台股繼續攻堅，上週五收盤加權指數為9455點，只要權值股適時發揮一下，上萬點也只是彈指之間的事。

除非你是玩指數期貨，不然上不上萬點，意義也不大，買對個股才是最重要的事，你注意市場，有許多轉機股與主力股，最近都活蹦亂跳，這就是業內資金回籠的徵兆，短期內這些個股行情都不會終止，尤其是今年有選舉行情的個股，每支都有多方人馬進駐的精采故事，到四月截止過戶前，應該都有熱鬧的行情可期待。

（紅布朗）