〈台股青紅燈〉台股密碼1479
2017-02-06
新春開紅盤第一天，台股就爆出1479億的大量，這是2013年證所稅施行，造成資金嚴重外流後，近兩年來單日最大成交量，以量先價行的經驗來看，今年台股行情值得期待。
促成資金願意回流台股的原因相當多元而複雜，川普上台推動基礎建設，中國推動鋼鐵及其它傳統產業去產能，以及日本、歐洲持續推動貨幣寬鬆等，須注意的這些因素都是來自海外政經情勢變化，而非政府有任何有效措施來挽救市場，林全政府不情不願的當沖降稅方案，甚至連立法院議程都排不進去，其對於執政團隊的重要性，甚至還不如同性婚姻，這個政府的腦袋在想什麼，真令人不懂。
現在市場氣氛對多頭顯然有利，尤其在川普宣布移民禁令後，美股只反應下跌兩天，隨即再站上兩萬點，這個氣勢有助台股繼續攻堅，上週五收盤加權指數為9455點，只要權值股適時發揮一下，上萬點也只是彈指之間的事。
除非你是玩指數期貨，不然上不上萬點，意義也不大，買對個股才是最重要的事，你注意市場，有許多轉機股與主力股，最近都活蹦亂跳，這就是業內資金回籠的徵兆，短期內這些個股行情都不會終止，尤其是今年有選舉行情的個股，每支都有多方人馬進駐的精采故事，到四月截止過戶前，應該都有熱鬧的行情可期待。
（紅布朗）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北投人倫慘劇 警懷疑狠父對3子女先下迷藥
- 超商工讀生疑遭搶匪砍斷掌 警封鎖現場緝凶
- 英勇上士撂倒搶犯 海軍將表揚
- 東石先天宮大龜王 將破2萬台斤
- 《自由廣場》要支持蔡總統到何時？
- 萌犬遭棄養 正妹所長PO網求援
- 〈異同OPEN講〉主動付出 開啟另一扇窗
- 搭上超級盃熱潮 教宗錄製影片傳達訊息
- 吉安溪出海口景觀橋近完工 環鄉單車道將串連
- 開黃腔邀學生的媽愛愛 男老師判刑5月
- 比強國還強的可描述天氣現象？這鄉空品測站一進駐馬上現形
- 國產SUV小改款-2
- 考國文寫英文研議給分 李茂生：英文比較高尚?
- 被聯想紅衣小女孩 作者也要改燈
- 衛福部統計 殺子女再自殺 每年受害逾6童
- 死侍的女人「金」慘 每月62萬贍費吃不消
- 吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結
- 寒流鬧元宵？ 最強冷氣團本週報到
- 台灣燈會北港副燈魚躍龍門 明點燈
- 超級盃今「矛盾爭霸」 2億人緊盯
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
- 最後一行真相大白 《反轉》再掀湊佳苗風
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 篩選倍率擴大 建中校長：重複錄取更惡化
- HBL》東山「戰神」 打斷手骨顛倒勇
- 週六郵局縮減 交通部打回票
- 浙江足浴店大火 至少18死
- 五木寬年唱200場 靠演唱會健身
- 台灣攝影史首次 綜藝團系列完結篇問世
- 田馥甄玫瑰藏玄機 獻聲《美女與野獸》
- 高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
- 竹縣婦幼館戶外劇場 10年沒用過
- 曾谷涵／夢的耳送
- 武陵綠隧懷舊 故事牆憶開發「榮」景
- 捷運綠線機電、土木擬拆標 挨批走回頭路
- 立榮接手北花航線 今開放訂票
- 體育署長「浮出檯面」 傳林德福接任
- HBL》陳千惠攻「山」頭 永仁複賽搶頭香
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台股青紅燈〉台股密碼1479
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分