台紙董總內訌加劇 簡鴻文︰財報會出、6月改選

2017-02-06

〔記者李靚慧／台北報導〕台紙（1902）內訌越演越烈，董總兩方相互指控！總經理余美玲昨日控訴董事長簡鴻文「率警」意圖強行索取公司大小章；簡鴻文昨晚則強調，台紙總經理為首的經營團隊，片面向投資人發布可能停止交易的訊息，若今日股價劇變，導致投資人權益受損，他會立即向投資人保護中心要求賠償。

台紙昨日公告，該公司監察人陳如舜遭解任，導致該公司全數三席監察人均已解任，台紙強調，台紙去年財報至今尚未經過董事會、監察人承認，若無法在本週五（10日）召開董事會補選監察人 、進而通過財報，恐將面臨停止交易的處分，最嚴重甚至可能下市。

農曆年前，積極進行轉型的老牌漿紙業者台紙驚爆內訌，現任董事長簡鴻文遭總經理余美玲代表的戴誠志家族逼退，由監察人陳如舜提案，以「職責怠惰」、「違反公司治理」兩大理由，要求在3月13日召開2017年第一次股東臨時會，將現任董事長簡鴻文作為法人代表的董事席次解任。

簡鴻文指出，台紙預計在6月7日的股東常會中進行董事改選，因為要設置審計委員會，不會再有監察人，屆時董事會將減為五席，其中包含三席獨立董事及兩席一般董事，他無法理解為何要耗費數百萬元，提前補選監察人？

簡鴻文表示，近日他將向經濟部尋求解釋，了解在即將董事改選前的空窗期，是否可以在不召開臨時股東會補選監察人的狀況下通過財報。他質疑，台紙片面公告股票可能停止買賣，恐造成投資人恐慌，對於如此可能影響股價的舉動，他將向投資人保護中心提出檢舉。

不過，余美玲昨日透過新聞稿，控訴董事長簡鴻文意圖強行索取公司大小章，上週五甚至「率領兩名警察」至台紙新營總部，強行索取印章，導致員工受到重度驚嚇。台紙發言體系質疑，簡鴻文既未受公司恐嚇、也未受人身安全威脅，為何警察公務機關人員可任其指使？

簡鴻文則回應，他要向經濟部申請解釋，卻因為公司大小章不在身邊無法提出，他之所以請警察陪同，是因為無法取得大小章，可以向警局備案，以方便申請印鑑變更，若本週仍無法取回大小章，以向經濟部申請解釋，他將直接進行印鑑變更。

對於一家老牌漿紙公司，為何會面臨如此的爭議，簡鴻文認為，是因為台紙愈來愈上軌道，公司價值顯現，以總經理余美玲為首的戴家，希望全數自行經營，他強調，他的股權絕對多過戴家，「六月改選結果就可見真章」，且他六月前，一定會在金融證券及造紙產業間，做出一個抉擇。