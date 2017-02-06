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高中生超商打工遭砍斷手腕 搶嫌凌晨落網
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小檔案》辛炳隆

2017-02-06

現職：台灣大學國家發展研究所副教授、政治大學勞工研究所兼任副教授、行政院社會福利推動委員會委員、國家發展委員會諮詢委員、勞動部勞動政策諮詢會委員

學歷：美國康乃爾大學勞動經濟學博士

專長領域：勞動經濟、勞動政策、社會保險、人力資源管理

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2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
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