政策轉向 川普改追求弱勢美元？

2017-02-06

編譯楊芙宜／特譯

美國新總統川普入主白宮兩週，已大幅攪動全球匯市，外匯投資人及交易員不斷面臨難以判斷華府發言的挑戰。川普及重要經貿官員大肆批評中國、日本、德國等主要國家藉由壓低匯率來強化出口競爭、占美國便宜，此舉在全球形成一大困惑：在川普主政下，美國是否將會打破20多年來，一貫維繫的強勢美元政策？為提振出口，川普政府是否將改為追求弱勢美元？

匯率將面臨大幅波動

在宏觀政策方面，影響到金融市場穩定的兩大基礎為「能見度」及「可預見性」，但從近來華府對美元發表的相關言論來看，投資人恐將面臨匯率大幅波動的挑戰。川普政府加入「美元過於強勢」的論戰，他們認為，強勢美元已讓美國在貿易競爭上吃虧，川普批評如日本和中國等國家，依靠貨幣政策來追求「貶值」，藉以增加貿易競爭優勢之際，美國卻像個傻子般坐視不理；白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）更指控德國利用被嚴重低估的歐元，剝削美國及其他歐元區國家。

這不但引發德、日政府公開反駁，也象徵美國官方匯率論調的重大轉變。從柯林頓總統一九九五年任命魯賓（Robert Rubin）擔任美國財長以來，美國歷屆政府都對外表示，強勢美元政策符合美國利益。加州大學柏克萊分校經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）指出，強勢美元說法除了釋出對美國經濟深具信心的訊息之外，也是美國政府避免對匯率發表評論的一種方式。

例如，2001年時任小布希總統的財長歐尼爾（Paul O’Neil）曾接受德國報紙訪問，表達華府不主動追求強勢美元，美元強勢是美國經濟強勁的結果，不料美元匯價聞訊走貶，促使歐尼爾後續嚴厲抨擊外界有關小布希政府「不再支持強勢美元」的說法，不斷澄清：「我相信強勢美元…一旦我決定改變這個政策立場，我會包下整座洋基球場，請來振奮人心的樂團，向全世界宣告這項政策的改變。」

川普政府掀起各國「競貶匯率」的口水戰，此舉反映他們認為當前美元過於強勢的觀點，以及欲追求弱勢美元、重振美國製造業和帶回海外工作機會的立場。此外，川普還計畫透過「大減稅」、「增加政府支出」，以及鼓勵美國企業把海外持有、估計達2.5兆美元的資金匯回國內，來推動美國經濟成長。

政策成效恐自相矛盾

不過，川普以壓低美元匯價促進出口、以及相關財政手段來刺激美國經濟成長的政策，卻面臨政策成效恐自相矛盾的困境，因為伴隨著美國經濟成長，將促使利率升高、美元走強，而美元走強將會打壓美國製造業出口。

經濟學教授、同時也是前國際貨幣基金（IMF）政策顧問艾肯格林表示，川普很清楚，強勢美元是實現美國製造業就業成長、促進出口的一大障礙，但他只是沒看到政策方案和強勢美元之間的關係，川普希望寬鬆財政政策和緊縮貨幣政策並用，但這會推升美元；他想對進口商品徵稅，這也會推升美元，「這不是矛盾嗎？」

華府智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員蓋農（Joseph Gagnon）表示，如果美國政府口頭壓低美元，實際上執行的政策卻推高美元，即使沒有引發波動，也成為不確定性的來源，「我看見政策間存在衝突，有些政策推高美元，華府又期待美元走弱」，這可說是自相矛盾或不一致，最終恐導致混亂。

受此衝擊，美元指數（衡量美元兌一籃子貨幣匯價）近日觸及99.23，為美國去年大選後、11月中旬以來的低點；美元指數今年元月份重挫約2.6%，創下30年來最大跌幅。歐元兌美元近2個月來，首次升破1.08美元。

最後，美國執政的共和黨議員，在聯邦眾議員推動公司稅改革計畫中，擬把公司所得稅由35%大砍至20%，並對進口貨品課徵20%稅率（邊境調整稅），德意志銀行、高盛集團評估該法案若通過，美元可能需要升值15%至25%。

倫敦標準銀行集團（Standard Bank）的10國集團策略部門主管巴羅（Steven Barrow）說，受華府相關評論影響，美元行情恐如坐「雲霄飛車」般大起大落。