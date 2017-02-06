一帶一路 在斯里蘭卡踢到鐵板
編譯盧永山／特譯
中國政府大力推動「一帶一路」計畫，希望拉攏與周邊國家的關係，並將該國過剩產能推銷出去，但這個野心勃勃的計畫，卻遭多個國家反彈。例如，中國協助斯里蘭卡開發港口和工業區的計畫，最近就遭當地民眾不滿和抗議。
2016年年底斯里蘭卡與中國簽署協議，進一步開發該國南部的赫班托達港（Hambantota），並在附近興建一個巨大工業區。對於負債累累的斯里蘭卡而言，這項協議被視為一場及時雨，有助於該國降低負債。但中國的投資計畫，近來卻面臨嚴峻挑戰。
今年1月初，上述工業區舉行動土典禮時，有數百名斯里蘭卡民眾與警方爆發衝突，表示不願離開自己的土地，這是斯里蘭卡民眾對中國投資的抗議行動，首次演變為暴力事件，凸顯當地民眾對中國在該國擴張的不滿。
工業區動土 當地居民抗爭
斯里蘭卡的抗議行動，並非中國推動的「一帶一路」計畫首度遭到反彈，連接中國、寮國和泰國的鐵路興建計畫，也因中國要求太多和融資不順，而在當地遭到反對。
這場抗議行動是由斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）帶領，他在2005至2015年擔任總統期間，首度開放中國投資。拉賈帕克薩認為，其繼任者西里塞納（Maithripala Sirisena）與中國簽訂的新合約，對中國「過於慷慨」。
根據拉賈帕克薩與中國協商的原始合約，赫班托達港的貨櫃碼頭將由中國港灣工程公司（CHEC）和中國招商局港口控股公司（CMPH）成立的合資公司經營40年。斯里蘭卡港務局將保留其他碼頭的控制權，並取得工業區6千畝土地。
但今年1月西里塞納政府與中國敲定新合約，同意以11.2億美元將80%赫班托達港租給CMPH，CMPH還取得99年經營權。諷刺的是，西里塞納在2年前上任時，還放話要取消與中國簽訂的不公平合約。
斯里蘭卡積欠中國80億美元
斯里蘭卡官員表示，西里塞納與中國簽訂新合約，是因為被該國的高負債所迫，加上從印度和美國等地流入該國的資金不如預期，國際貨幣基金（IMF）去年承諾的15億美元貸款也還沒到位。斯里蘭卡政府負債約640億美元，占國內生產總值（GDP）的76%，為新興經濟體中負債最高國家之一。該國積欠中國逾80億美元。
拉賈帕克薩表示：「簽訂99年租約將侵犯斯里蘭卡的主權，因為1家外國公司將享有免費使用港口的權利。這不是斯里蘭卡與中國或外國投資人的問題，而是如何為斯里蘭卡取得最好的合約。」
斯里蘭卡政府也宣布，將出租港口附近高達1.5萬畝的土地給CMPH開發工業區，這成為民眾抗議的焦點。抗議民眾指出，他們擔心政府為了取得土地而把他們驅離。拉賈帕克薩也質疑，中國為何需要1.5萬畝土地，強調這個面積是斯里蘭卡所有經濟區面積總和的3倍大。中國已砸下17億美元興建赫班托達港和鄰近的國際機場，但這座港口和機場的利用率都很低，而且處於虧損狀態。斯里蘭卡財政部表示，截至去年底的過去5年，赫班托達港的虧損累積至2.3億美元。中國駐斯里蘭卡大使易先良則說，若一切順利，未來3至5年，中國將加碼投資50億美元，創造10萬份工作。
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標題：一帶一路 在斯里蘭卡踢到鐵板
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