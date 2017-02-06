〈熱門族群〉聯亞軋空行情 照亮光通訊股

2017-02-06

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊股王聯亞（3081）在市場傳出今年進行董監改選，股東會將提前，將上演軋空行情，上週股價表現凌厲，並帶領光通訊族群走高。但市場法人分析，聯亞上週券資比47.44%，尚未看出軋空力道。

聯亞1月營收1.2億元，年減42.5%，不如市場預期。對於第1季景氣看法，聯亞指出，目前光通訊屬於PON的庫存仍陸續消化中，但數據中心的需求成長，因此仍需觀察數據中心的需求與PON的庫存消化何者較強。

聯亞（3081）董監任期將在5月7日屆滿，市場預期，股東會將提前至5月，因此恐出現軋空行情。對於股東會日期，聯亞指出，1月初已經向主管機關登記，但須等董事會通過後才能對外公布。聯亞預計在2月中、下旬召開董事會。

聯亞融券張數截至上週四僅1178張，而聯亞上週平均單日成交2083張，再加上券資比47.44%，法人分析，尚未看出軋空力道。

在聯亞走強下，帶動光通訊族群包括華星光（4979）、光環（3234）、波若威（3163）連袂走高。

華星光表示，在農曆假期等工作天數減少，以及目前營運仍維持與去年底相同的情形下，預期第1季營收與去年第4季相當，在今年主軸將放在資料中心100G、FTTH的10G等新產品下，谷底可說已經過了。

光環則在市場PON的庫存仍在消化下，法人預估1、2月營收維持低檔，第2季起能否回溫，則要觀察3月的接單情況。