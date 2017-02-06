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高中生超商打工遭砍斷手腕 17歲搶嫌落網
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〈熱門族群〉內外陰霾都散去 基期低生技股攻擊發起

2017-02-06

〔記者陳永吉／台北報導〕去年對生技業來說，不是太好的一年，外有美國總統選舉紛擾，NBI指數表現欠佳，內有浩鼎（4174）案風波，使得去年國內生技指數表現相當弱勢，遠較大盤遜色，不過今年起，浩鼎案已經告一段落，政府開始推動相關政策，美國總統川普上台後，上週也宣布將加快新藥審核、鬆綁法規等利多，NBI指數走出陰霾，對開春的生技股而言，注入一劑強心針。

蔡政府拚生技，上週國家藥物審查中心設置條例草案獲行政院通過，未來財團法人藥品查驗中心（CDE）改制為「國家藥物審查中心」，醫藥品審查將從3階段精簡為2階段，審查流程可望縮短1~2個月，這將使得藥品上市時間加快，生技業可望受惠。

除此之外，外傳3月份政府還將推出新的生技政策，可望推動生技產業積極拓展海外市場，另外，也將鼓勵產業整併，上週台股開紅盤，成交量連2天破千億元，內資明顯回流，對基期相對低的生技股來說，處於有利的攻擊位置。

在國外部分，上週川普召集製藥界大老，重申砍低藥價的決心並要求藥廠回美製造，但他也承諾會以加快新藥審核、鬆綁法規做為交換，未來藥品不必再花15年才能通過審核，新藥核准的速度將會加快。

這項宣示對中小型生技股而言，是正面利多，過去中小型生技公司的藥品在爭取FDA核可時經常遭受挫折，如果可以有效縮短藥品核准時間，加快研發腳步，對資金較不充裕的中小型生技股來說，將可降低營運的不確定性，產品成功上市的機率也會相對提高。

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