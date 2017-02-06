〈熱門族群〉淡季不淡 DRAM雞年開春報喜

2017-02-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕第1季向來是DRAM淡季，今年卻因供不應求，市況金雞報喜，價格持續呈現上漲走勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）等DRAM相關族群，第1季營運可望穩健獲利。

根據DRAMeXchange調查指出，標準型DRAM供給不足，帶動第1季合約價漲幅再續漲逾3成；除了標準型DRAM合約價格續攀高之外，應用伺服器的DRAM漲幅超過2成，行動產品的DRAM季漲幅估將超過1成，繪圖用記憶體與利基型記憶體季漲幅至少逾1成。現貨價也持續攀高，新春伊始，DDR4 4Gb顆粒現貨均價上週達3.347美元，創1年半以來新高。

DRAMeXchange預估，今年DRAM供給端位元年成長率不到2成，遠低於往年至少2~3成以上的年成長率，但DRAM需求端因手機記憶體搭載量提高、各式雲端服務帶動伺服器用記憶體需求則顯著成長，預期DRAM供不應求的市況將超越去年，極有可能持續一整年。

針對今年DRAM產業景氣，南亞科總經理李培瑛指出，上半年價格漲勢確定，第1季、第2季的市況持續穩定，價格逐季上揚，下半年要看製造原廠端的資本支出而定，如果製造原廠沒有增加資本支出，以製程轉換為主，DRAM需求持續增加動能強勁，今年全年的DRAM將呈現小幅供給短缺，價格也會上漲。

南亞科去年第4季受惠賣華亞科持股與DRAM價格上漲，單季稅後淨利達200.62億元，淨利率165.9%，季增152.2%，每股稅後盈餘7.33元，創單季獲利新高；全年稅後淨利237.09億元，淨利率57%，每股稅後盈餘為8.66元。

華邦電去年第4季稅後淨利8.71億元，每股稅後盈餘0.23元，優於市場預期；去年全年稅後淨利31.4億元，每股稅後盈餘0.81元。法人看好南亞科、華邦電等DRAM相關族群，第1季營運可望穩健獲利。