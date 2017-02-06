〈熱門族群〉先熱後冷 太陽能股有好光景

2017-02-06

〔記者張慧雯／台北報導〕受到環球晶圓（6488）飆漲之故，母公司太陽能矽晶圓大廠—中美晶（5483）上週四衝上漲停板，帶動太陽能股全面大漲，而上週五中美晶續漲，收盤股價寫下近1年來新高紀錄，而中美晶股價短短幾個月來從30元左右打底直奔44.8元，漲幅將近50%。

法人認為，近期太陽能股上漲主要原因有二，一是中美晶領頭強力上漲，二是太陽能產品平均價格（ASP）2月都將上揚，在這兩大原因簇擁下，太陽能股短期有「利多」，上半年營運還「可以」，但下半年市況，幾乎整個市場沒人看好；研調機構也認為，今年太陽能將呈現「上半年熱、下半年冷」的情形。

昇陽光電（3561）與達能（3686）日前公告1月份營收。昇陽1月營收為3.88億元，較去年12月的4.98億元減少22.16%，1月營收創47個月來新低點，不過，昇陽光電發言人吳幸元解釋，營收下滑除了受到工作天數減少影響所致外，其實公司是看好2月價格會上揚，因此產品「不急著賣」，1月存貨量有增加，就是希望「等到2月價格更好時再賣」，期待2月能繳出不錯成績單。

至於達能1月營收為0.83億元、月增率高達27.55%。達能指出，受中國光伏補貼併網期限到6月30日，且農曆新年假期供貨不確定性等因素影響，客戶端從1月中旬起開始積極拉貨，矽晶圓（片）價格在農曆年前就開始上漲，預期市場需求強度將延續至第2季，除持續降低生產成本與提升晶片品質外，將維持100%開工率，並持續招募生力軍。

EnergyTrend分析師柯震宇則認為，今年的太陽能市場恐將重現去年的市況，需求上半年熱、下半年冷，形成一個失衡的週期，且由於電池產能不斷增加，長期而言電池價格將持續下跌；不少投信法人也認為，美國總統川普比較重視石油能源開發，並沒那麼重視太陽能，因此，美國太陽能市場表現恐將低於預期，為太陽能下半年市況埋下另一個變數。