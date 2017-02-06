〈熱門族群〉中國不搗蛋 鋼價Q2看旺
〔記者羅倩宜／台北報導〕中鋼（2002）表示，不論從原料價格、供給面或需求面來看，第2季鋼市依然值得期待。包括煤鐵價格已止跌回穩、中國今年持續淘汰產能、國內下游客戶也在追加第2季訂單。本月底中鋼將再調漲Q2盤價，可望帶動整體鋼市量價齊揚。
上週五中國熱軋期貨單日大跌逾7%，但國內鋼廠對Q2展望依然樂觀。主要是國內製造業PMI持續處於榮枯線上，帶動鋼品需求增加。中鋼下游客戶，包括鍍鋅廠、裁剪廠、甚至用於壓縮機與馬達的電氣鋼片及銷美的油管，近期都在追加訂單。
中鋼表示，第2季動能不俗，從原料煤鐵價格來看，焦煤從去年高點每噸300美元一路掉至目前的170美元，已穩住陣腳；鐵礦砂也在每噸78~80美元盤旋，短期內變動不大。「鋼鐵市場追求的就是穩定，原料價格止穩，生意比較好做。」
中鋼去年稅前淨利年增130%、下游的燁輝（2023）、盛餘（2029）、新光鋼（2031）去年全年獲利則創下或逼近10年來新高。中鋼董事長翁朝棟在上週新春團拜中表示，對今年鋼市審慎樂觀，「有努力就有成果」。
從供給面來看，中國去年淘汰9108萬噸粗鋼產能，為目標的2倍，但其中7成均為閒置產能；今年持續端出政策打壓供給過剩。例如提高電價、上半年全面去除地條鋼（品質欠管的廢鐵煉鋼）產線等等。國內鋼廠主管認為，中國的供給側改革將持續落實，不會再走濫開產能的回頭路。
在供需及原料價格均穩定的狀況下，中鋼本月底即將開出的第2季盤價，確定開漲，但漲幅各界關注。中鋼表示，去年11月底開出第1季盤價後，市場反應不錯，迄今流通價已較Q1盤價每噸高出1000元。Q2盤價原本業界預期每噸可漲至1500元以上，不過，由於中國年後景氣仍待觀察，中鋼漲幅將稍微保守，預料約在每噸千元之譜。
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