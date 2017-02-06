〈熱門族群〉爆天量收長黑 大同改選行情掰掰了?

2017-02-06

〔記者李靚慧／台北報導〕家電股漲勢從年前延續至年後，其中又以大同（2371）的走勢最具戲劇性。大同挾董監改選題材及全台各類地面型太陽光電系統標案捷報頻傳利多，自年初以來股價大漲逾1倍，因而遭列入警示股，週五盤中股價急挫、由紅翻黑，後市值得投資人留意。

今年以來，家電股走勢不弱，個股陸續都有表現，但其中卻以大同的漲勢最為強勁。上週四農曆春節開紅盤當日，大同盤中更一度漲停，但到了週五，盤中挑戰20元大關失利，因獲利回吐賣壓湧現，股價由紅翻黑，尾盤以重挫1.40元、16.95元收盤，也爆出了21.7萬餘張的大量。

法人指出，今年以來，大同股價推升的主因在於外資持續大幅買超，投信不但未加碼，且自營商還逢高調節。根據統計，今年1月以來，外資買超張數已達23.7萬張，讓大同的外資持股比率已達3成，即使上週五大同盤中重挫，但外資仍持續買超9000餘張。

雖然上週五大同以下跌作收，但其他家電股如聲寶（1604）、三洋電（1614）、艾美特-KY（1626）及元山（6275）卻都逆勢上漲。

法人分析，相較於本業未明顯成長、部分轉投資也仍處虧損的大同，其他本土家電業者如聲寶、元山，業績頻創新高，產品也力求轉型。以聲寶為例，2016年全年合併營收突破百億元，達100.79億元，年增3.21%已是歷史新高；元山2016年營收22.77億元，年增12.59%，對於家電、汽車、IT用風扇市場均持續看好，2017年將維持樂觀預期，業績成長值得期待。