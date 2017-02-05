券商遭駭勒索 不排除冒名詐騙

2017-02-05

〔記者邱俊福、劉慶侯／台北報導〕多家券商日前遭駭客勒索，刑事局查出，歹徒是署名「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團，恐嚇券商交付比特幣，攻擊的ＩＰ伺服器遠在羅馬尼亞，已交由國際科聯繫當地警方協查，也將從歹徒的指定帳戶追查；由於對方揚言七日是券商付款最後期限，否則將報復，警方已加強蒐證、偵辦。

警方並發現，因「Armada Collective」集團的主要成員目前皆在監獄服刑，且之前國外曾發生歹徒假冒該集團名義遂行「假攻擊、真詐騙」，因此也不排除歹徒冒名詐騙，藉由「亂槍打鳥」方式，看會不會有人上鉤。

刑事局表示，目前刑事局與北市警局各受理一件，至於媒體報導的五件，持續請北市警局了解中。歹徒是寄送電子郵件，要求六天後將十個比特幣交付指定帳戶，每個比特幣市價一萬九千元，約勒索十九萬元，歹徒揚言若不從，將執行分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDoS），這次攻擊手法主要是頻寬耗盡，將伺服器癱瘓，技術門檻並不高，且不須植入木馬程式。

刑事局分析，「Armada Collective」集團曾對三家希臘銀行展開DDoS攻擊，成功封鎖銀行的交易能力，並向每家銀行勒索二萬個比特幣，聲名大噪；但這些主要成員已被關進歐洲監獄，尚未出獄，去年國外發生假冒該集團以DDoS攻擊並勒索比特幣，最後卻未展開攻擊，只是冒名詐騙行為。