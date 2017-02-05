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外資回頭了 元月淨匯入26億美元

2017-02-05

〔記者王孟倫／台北報導〕近期國際熱錢匯入，帶動新台幣走強，根據金管會統計，今年元月外資淨匯入廿六．四五億美元（約新台幣八三○億元），中止連續三個月淨匯出。金管會表示，台股基本面良好，將持續關注外資動向與變化。

金管會證期局指出，外資法人自去年十月至十二月，連續三個月淨匯出，合計七十一．四九億美元，這段期間台股大盤處於盤整階段。證期局官員表示，前一波外資連續減碼與匯出，主要是美國總統大選的不確定性因素，加上市場預期美國聯準會（Fed）升息，外資因此調整布局，先把資金撤出新興市場，也影響到台股。

不過，根據金管會統計，今年元月外資買盤開始回頭，外資轉為淨匯入，一舉擺脫連續三個月淨匯出。證期局官員指出，外資布局股票市場有其整體考量，資金進進出出很正常，由於台股基本面穩定、股價也未偏高，因而能持續吸引外資加碼。

證期局官員強調，截至一月底止，外資總淨匯入金額高達二○二○億美元，外資持有台股比重仍維持在高水位。

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  • 近期國際熱錢匯入，帶動新台幣走強。（記者王孟倫攝）

    近期國際熱錢匯入，帶動新台幣走強。（記者王孟倫攝）

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