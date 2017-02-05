陽明山豪墅也遭法拍 底價近3億

2017-02-05

〔記者徐義平／台北報導〕儘管近期豪宅買氣出現小陽春，但仍有總價近三億元的陽明山豪墅與知名豪宅「帝寶」落入法拍；其中，帝寶豪宅一拍因無人投標而流標，預料陽明山豪墅一拍流標機率大，凸顯豪宅市場詭譎氛圍。

總價過高 一拍流標機率大

陽明山向來是北市知名的豪墅匯聚地，不過，根據法拍公告，北市仰德大道二段七十巷十五號的豪墅，將於廿日執行第一次法拍，底價二億九九九二萬元，為地上二層，建物總坪數六六○．五九坪，但超過四五○坪未辦理登記，地坪則是一一四五．二六坪。

瑞普萊坊市場研究部黃舒衛表示，去年全台法拍移轉棟數幾近持平，全年約四六三○件，僅較前年略減一％；由於目前利率超低，且二○一○年的限貸、二○一一年的奢侈稅等政策嚴管投資客，使得法拍移轉棟數竟比二○一四年房價高檔時還要低。

這次法拍的陽明山仰德大道豪墅位於各各他浸信會、林語堂故居之間，巷內多隱蔽豪宅別墅，底價近三億元，共兩棟地上物，地坪逾一一四五坪，不計建物及增建未登記部分，平均每坪土地價格約廿六．一萬元。

不過，由於該豪墅總價較高，加上須經一番整修，即使區段稀有、保值條件存在，一拍拍出機率並不高；但若三拍底價打六四折，總價不到二億元，應會吸引台、港、中等買方目光。