帝寶一拍流標 住戶密謀二拍護盤

2017-02-05

〔記者徐義平／台北報導〕擔心法拍價格崩跌，「帝寶」住戶擬二拍出手護盤。今年一月十八日，帝寶第二戶法拍屋因無人投標而流標收場，據法院人員表示，當日法拍現場有帝寶住戶派員盯場，甚至擔心二拍也會流標，研擬二拍若仍無人出手，便由住戶派駐現場的專員出手拍回，至少守住法拍底價，不讓該戶進入三拍，造成帝寶每坪底價跌破二○○萬元的崩盤局面。

法拍前 曾有買家願承接

帝寶曾因「河南王」王任生於二○一三年砸下近十二億元以每坪二九八萬元掃進三戶，一度榮登最貴豪宅寶座，王任生在帝寶共有六戶。房產業者指出，帝寶再度落入法拍前，屋主曾找房產業者出售，當時屋主願接受每坪二五○萬元，有買家願意承接，但因部分費用喬不定，導致交易破局，因此流入法拍。

若進入三拍 每坪底價不到190萬

不過，由於房市陷入盤整，帝寶第二戶法拍屋今年一月一拍時，每坪底價二九五萬元難逃流標；二拍將於十五日執行，底價打八折、為二億六四八○萬元，每坪二三五．六七萬元，低於歷年實價揭露價格，因此引起帝寶住戶關心，傳出有住戶擔心豪宅房屋稅影響買家出手意願，因此研擬出手護盤，避免進入三拍每坪底價不到一九○萬元難堪局面。

事實上，二○一○年十一月，帝寶第一戶法拍執行一拍時，便由住戶之一的房市投資客「劉媽媽」劉月釵的兒子俞昌哲出手拍回，還一度因為法拍出價過高，上演「兒子棄拍，媽媽拍回」的戲碼，隔年一月，劉月釵以二．七一億元拍定，還成為公開交易資訊中全國首戶每坪破二○○萬元的最貴豪宅。因此，法拍業者認為，帝寶第二戶法拍上演「住戶買回」的戲碼其實不無可能。

頂新魏家擁14戶 帳面價值縮水最大

帝寶住戶來頭都不小，包括前副總統連戰、萬海航運陳家、頂新魏家、「河南王」王任生家族等，其中頂新魏家就有十四戶，若帝寶真的落入第三拍，頂新魏家帳面資產價值減損最大。

寬頻房訊表示，由於人民幣走貶，加上中國肥咖條款一月上路，去年底陸續有台商資金回流，由於豪宅房屋稅放寬，且利率處於低檔，豪宅市場也成為此波回流資金投資考慮的對象。

由於帝寶是指標豪宅，釋出稀少，二拍底價每坪二三五萬元，遠低於過去成交價格，雖說此次法拍案有租約，屬於不點交案件，但仍有機會吸引自用或保值需求的富人出手。