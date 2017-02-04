川普鬆綁金融監管 終止「委託投資」規定

2017-02-04

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普將大幅鬆綁金融業監管規定，週五將終止歐巴馬政府制訂、備受金融業詬病的「委託投資」（fiduciary rule）規定，並下令檢討「陶德─弗蘭克法案」（華爾街改革與消費者保護法）。

檢討「陶德─弗蘭克法案」

川普將在週五與黑石集團執行長史瓦茲曼（Steve Schwarzman）為首的十幾位企業主管會面後，於一個簽約儀式上發布上述兩個行政命令。匿名白宮官員指出，發布這兩個行政命令，是為了展現川普對金融市場的立場，重點在於去除金融監管負擔，增加投資人的選擇。

「委託投資」規定原預定自四月一日起生效，歐巴馬政府宣稱，這項規定可避免數百萬退休人員捲入可為經紀公司帶來龐大利潤、但會為他們帶來高成本或高風險投資。

這些行政命令將是川普鬆綁金融服務業監管的最激進行動，川普先前不顧社會觀瞻和選前對金融業的抨擊，聘用一些金融界大老出任政府要職。川普的行動勢必引發民主黨人士的猛烈批評，指責他意圖推翻旨在保護一般投資人及全球金融體系所做的改變。

白宮官員指出，對「陶德─弗蘭克法案」的檢討，包括可能進行人事異動，但拒絕回答川普是否會開除消費者金融保護局（ＣＦＰＢ）局長柯德雷（Richard Cordray），僅強調該法案的某些規定可能違憲，包括設立新局處，顯然是指ＣＦＰＢ。