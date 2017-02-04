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中國不鏽鋼 美祭雙反稅

2017-02-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易前哨戰開打！美國商務部一日公告終裁，確認自中國進口不鏽鋼板及不鏽鋼帶材獲不當補貼且低價傾銷，並確認涉案產品「反傾銷稅」最高七十六．六四％、「反補貼稅」最高一九○．七一％。這是美國總統川普入主白宮後，再次對中國祭出「雙反」救濟行動。

最高76％、190％

美國商務部聲明，中國涉案鋼廠的傾銷幅度為六十三．八六％至七十六．六四％，補貼幅度介於七十五．六％至一九○．七一％；其中，強制應訴的山西太鋼不鏽鋼反補貼稅七十五．六％，寶鋼集團、寧波寶新不鏽鋼、廣東韶關鋼鐵集團等反補貼稅高達一九○．七一％。

美國國際貿易委員會預計在三月廿日前，對美鋼鐵業者受到損害做出終裁，一旦確認，上述反傾銷稅及反補貼稅將生效，為期五年。美國商務部數據顯示，美國二○一五年自中國進口不鏽鋼板及帶材的金額達三．○二億美元。

川普上月就任後，美國商務部也對中國進口卡車和巴士輪胎做出「雙反」調查案的終裁，確認反傾銷稅介於九％至二十二．五七％，反補貼稅介於三十八．六一％至六十五．四六％。美國官方數據顯示，二○一五年自中國進口卡車及客車輪胎金額十．七億美元。

近日川普和白宮貿易顧問接連砲轟中日德等國貨幣競貶，觀察家認為，川普政府可能以「操縱匯率」的貨幣戰批評為「貿易戰」鋪路。民主黨聯邦參議院領袖舒默甚至嗆聲，要求共和黨籍川普政府應兌現競選承諾，把中國列為「匯率操縱國」。

此外，美國鋼鐵公司、美鋁、惠而浦、康寧等大製造商執行長上月在白宮會面時，直接尋求川普援助，這些業者面臨中國業者偷竊專利技術、傾銷、山寨盜版、傾銷等不公平競爭的挑戰。

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  • 美國商務部終裁，中國不鏽鋼板及帶材涉傾銷及不當補貼，處以反傾銷稅最高七十六．六四％、反補貼稅最高一九○．七一％。（路透）

    美國商務部終裁，中國不鏽鋼板及帶材涉傾銷及不當補貼，處以反傾銷稅最高七十六．六四％、反補貼稅最高一九○．七一％。（路透）

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