Uber執行長 辭卸川普顧問

2017-02-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕受美國民眾強烈抗議川普總統頒布移民禁令的波及，叫車服務業者Uber公司執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）二日晚間請辭川普經濟顧問。卡拉尼克近來不僅面臨美國消費者抵制Uber的運動，還有來自許多本身就是移民的Uber司機反彈壓力。

川普上週五頒布行政命令，未來九十天禁止核發簽證給以穆斯林為主的伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門七國民眾，引發全美主要大城市民眾上街抗議，紐約甘迺迪國際機場上週末也爆發計程車司機挺移民的罷工行動。這些新移民司機以拒載來聲援在機場抗議禁令的示威者，Uber非但沒有參與還趁機接客，被視為破壞抗議活動。

隨後，包括推特在內的社群網站出現抵制與刪除Uber叫車帳號的運動。卡拉尼克也因加入川普經濟顧問團隊，被許多人批評利益衝突。卡拉尼克原本計畫參加該團隊在週五召開的會議，但Uber發言人寇勒證實他已辭任經濟顧問。

卡拉尼克在寫給員工的電子郵件指出，參與川普經濟顧問團隊「不代表為總統或其議程背書，但不幸地，現已被誤解成就是那樣」；卡拉尼克說，已經和川普短暫談過，表達該禁令對美國各地許多Uber族群造成傷害。

此外，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克週四推文表示，他將參加川普經濟顧問團隊會議，和其他人一起當面向川普表達反對移民禁令，並提出改變政策的建議。